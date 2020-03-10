أحدها بشأن الأقصر وأسوان.. 3 تحركات عاجلة لوزارة السياحة والآثار بشأن كورونا

عدة تحركات اتخذتها وزارة السياحة والآثار، خلال الساعات الأخيرة، لحماية أداء المنطومة من أية تداعيات قد تنتج عن انتشار فيروس كورونا، الذي أزعج عدد كبير من دول العالم.





نفي الشائعات بشكل عاجل





وبعدما ترددت أنباء بشأن إغلاق منشآت فندقية بسبب فيروس كورونا، خرج مسئولو الوزارة من أجل نفي تلك الشائعات بشكل عاجل، مؤكدين أن الوزارة تقوم بالتنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الصحة التي تقوم بالتفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية، وإجراء تحليلات للعاملين للاطمئنان عليهم ومحاصرة الفيروس.

فحوصات مستمرة بالأقصر وأسوان



وثاني التحركات التي اتخذتها السياحة كانت بشأن محافظتي الأقصر وأسوان، حيث قدمت التسهيلات اللازمة من أجل إجراء وزارة الصحة التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس للعاملين بكافة المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة، للتأكد من عدم وجود أي حالة بالمحافظتين خارج مستشفى العزل.

خط ساخن لشكاوى كورونا



كما خصصت وزارة السياحة والآثار، خط تليفون ساخن رقم 105 على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).



وأخطرت غرفة المنشآت السياحية، في منشورها الدوري المرسل لجميع أعضائها بالجمعية العمومية، بهذا الخط، للإبلاغ عن أي حالات اشتباه إصابتها بالفيروس من العاملين أو روادها، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، والحمى، والسعال ‏وضيق وصعوبة في التنفس.





وأكدت أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمنع انتشار المرض.



وأشارت في بيان، إلى أنه وفقًا لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات وتعليمات وزارتي السياحة والصحة، بمطالبة كافة الجهات السياحية للتواصل مع المراكز الصحية والمستشفيات وسرعة الاتصال بالخط الساخن حال ملاحظة أي أعراض المرض على أي وافد أجنبي لمصر في فترة حضانة المرض وهي 14 يوما.





ولفتت إلى التنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أي حالات مرضية تظهر، مع ضرورة توافر كل عناصر السلامة المهنية والصحية والسياحية والبيئية، بالمنشآت والمطاعم السياحية.

