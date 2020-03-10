زينة: "أعمالي مهمة.. وحريصة على التواجد بدراما رمضان"

أعربت الفنانة زينة، عن بالغ سعادتها لتكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلة: "مبسوطة قوي أن التكريم جاي من بلدي ومن مدينة غالية على قلبي وهي الأقصر"، منوهة بأن هذا التكريم هو الثاني لها بمهرجان، والتكريم الـ 25 لها بشكل عام.



وأضافت زينة، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" بمعبد الكرنك المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أنها تعشق الآثار والتاريخ، وكانت تتمنى الالتحاق بكلية الآداب قسم آثار، وتعشق الدول التي بها تاريخ وحضارة تاريخية، مشيرة إلى أنها لم تقوم بأداء أي أدوار شر سوى مسلسل "لأعلى سعر" فقط، وكانت موفقة فيه جدًا؛ لدرجة أن الجمهور اعتقد أن هذه شخصيتها.



وتابعت، أنها تحرص على التواجد بدراما رمضان من أجل الجمهور، مضيفة: "أنا بعمل موضوعات مهمة دايمًا في المسلسلات، وبركز قوي علشان الناس"، رغم أنها لا تحب التمثيل بالمسلسلات؛ فالمسلسلات لا تصنع تاريخ لأي فنان بعكس السينما، فضلًا عن أن التمثيل بالمسلسلات يسبب ملل وإرهاق لها، فضلًا عن انها لا تتحمل ترك أبناءها لفترات طويلة من أجل العمل، معقبة: "أنا بحب اشتغل شوية وأخد فلوس واتفسح أنا وعيالي وخلاص".



وأوضحت، أن علاقتها بالفنان تامر حسني علاقة أشقاء، معلقة: "تامر أخويا وعشرة عمري وصديقي، بنفهم بعض من نظرة، ويحدث خلاف وشجار كثير بيننا، ولكن في النهاية عندما أحتاج له أجده".

