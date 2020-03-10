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"كانت بتفتح الشباك".. سقوط فتاة من أحد العقارات بالجيزة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، إذ تبين أن المتوفاة "نرمين.خ.م"، 17 سنة، كانت تقيم داخل شقة بالطابق الثاني، صحبة أسرتها منذ عدة سنوات، وأمس الاثنين، كانت تفتح نافذة الغرفة وهي واقفة على "السرير".

وأضافت التحقيقات إلى أنها اختل توازنها وسقطت أرضا، على رأسها مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وكانت فتاة قد سقطت من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، لسماع أقوال أهليته، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصرع فتاة سقوط فتاة من الشباك الجيزة

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