منع فيلم رسوم متحركة في أربع دول عربية بسبب "كلمة"

منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "أونورد - المضي قدما"، أحدث أفلام شركة بيكسار، في عدد من دول الشرق الأوسط، لأن فيه إشارة إلى زوجتين مثليتين.

ولن يعرض الفيلم في الكويت، ولا عمان، ولا قطر، ولا السعودية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام في هوليوود.

وتظهر في الفيلم شخصية سبيكتر، ضابطة الشرطة، التي أدت دورها، صوتيا، لينا ويث. وتعد أول شخصية مثلية تظهر في أفلام ديزني-بيكسار.

واستخدمت سبيكتر كلمة " girlfriend" أو "عشيقتي أو حبيبتي" في هذا النص: "ليس من السهل أن تكون والدة ... ابنة حبيبتي جعلتني أفرد شعري".

لكن الفيلم سيعرض في دول عربية أخرى، منها البحرين ولبنان ومصر.