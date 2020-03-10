Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم يعلن مفاجأة بشأن امتحانات طلاب ثالثة ثانوي "المؤجلة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:18 م
Advertisements
وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود
Advertisements
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات بعض طلاب الصف الثالث الثانوي، والذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة، في يونيو المقبل، بشأن المواد المؤجلة لهم للعام المقبل.

وقال الوزير، تصريحات إلى "الفجر": إن هذا العام في امتحانات الثانوية العامة، آخر عام في النظام القديم.

وأضاف أن طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين يمتحنون بعض المواد هذا العام، سيمتحنون على النظام القديم، وبخصوص المواد المؤجلة فسوف يمتحنون العام المقبل، على النظام الجديد، وهي الامتحانات التي يتم خوضها عبر الـ"تابلت" وليس البوكليت.

ونوه بأنه بداية من العام المقبل، سيتم إجراء الامتحانات إلكترونيًا، عن طريق الـ"تابلت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم امتحانات الثانوية الدكتور طارق شوقي التعليم التربية والتعليم

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعة الا ربع

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status