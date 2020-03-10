وزير الطاقة السعودي ينتقد تصريحات روسيا:"على كل دولة أن تحافظ على حصتها في سوق النفط"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو إلى يونيو في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

و وجاء تصريح الوزير على تصريحات نظيره الروسي يوم الثلاثاء ”لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو -يونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية“.

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال ”في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها“.