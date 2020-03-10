Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بالمرج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:15 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، وبحوزته بندقية آلية.

البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته سلاح آلي وعدد 22 طلقة لذات العيار، وسلاح ناري "طبنجة" معدلة عيار 9 مم و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بها للتربح الغير مشروع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قسم المرج سلاح ناري النيابة العامة المرج الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بالمرج

ضبط موظف بحوزته 2 قطعة سلاح ناري و521 طلقة نارية في المنيا

ضبط عاطل وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وذخائر بأسيوط

ضبط عاطل لاتجاره في الأسلحة النارية بعين شمس

"متهم في 5 قضايا".. حبس عاطل لاتجاره في السلاح بالمرج 4 أيام

أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status