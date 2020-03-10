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ضبط عاطل بحوزته سلاح ومخدرات في سوهاج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:14 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجح رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على عاطل لإتجارة في الأسلحة والذخيرة والنقد، بدون تراخيص.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، بمشاركة مفتشي قطاع الأمن العام، بقيام عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة البلينا، له معلومات جنائية، بالإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وكذلك المواد المخدرة والعملات الأجنبية، متخذًا من دائرة مركز شرطة البلينا والمراكز المجاورة له مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على بندقية آلية، 2 فرد، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 54 طلقة مختلفة الأعيرة، 300 جرام لمخدر الشابو، صديري خزنة، ميزان حساس، 2 كيسة كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، سماعة صب، 22 هاتف محمول، 2 شاشة تليفزيون، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مختلفة"، 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والعملات بقصد الإتجار، وأضاف بتحصله على الدراجات النارية، والهواتف المحمولة والشاشات المضبوطة بحوزته كمقابل لبيع المواد المخدرة لعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مخدرات ضبط عاطل سوهاج النيابة العامة الفجر

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