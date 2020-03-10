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زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:11 م
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زيدان
زيدان
مصطفى صابر
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استقر مسؤلو نادي ريال مدريد​ على أولى الصفقات التي سيسعى لصمها للنادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفت جناح فريق ​ريال بيتيس​، الفرنسي الدولي نبيل فقير أنظار زين الدين زيدان مدرب المرينجي، للتعاقد معه نهاية الموسم الحالي بعد تألقه مع النادي الاندلسي.

ووفقًا للصحيفة الاسبانية "موندو ديبورتيفو" ان من المتوقع ان يرحل نبيل فقير عن صفوف ريال بيتيس في الانتقالات الصيفية المقبلة في حال عدم تأهلهم الى بطولة اليورباليج.

ويمتلك فقير عقداً مع ريال بيتيس حتى عام 2023، بالاضافة الى شرط جزائي في عقده قدره 100 مليون يورو.

يذكر ان ريال بيتيس قد حقق الفوز على ريال مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 ليبقي المرينجي في مركز الوصيف برصيد 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 58.

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