التضامن: لأول مرة في مصر نمتلك قاعدة بيانات بها 30 مليون مواطن

قال عاطف شبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي، إن مصر تمتلك شبكة حماية اجتماعية تظل كل الفئات التي تحتاج للدعم مثل ذوي القدرات الخاصة، وكبار السن، وغير القادرين على العمل.





وأشار "شبراوي"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3 مليون و200 ألف أسرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون شخص، منوها بأنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون لدينا قاعدة بيانات بها 30 مليون مواطن.



