Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:11 م
Advertisements
مجدي يعقوب مع شريف عامر
مجدي يعقوب مع شريف عامر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

من داخل مركزه الشهير ومعمل أبحاثه ومع فريقه الطبي وعدد من مرضاه في أسوان أختص العالم الكبير د. مجدي يعقوب، رائد جراحات القلب العالمي، الإعلامي شريف عامر، وفريق برنامج "يحدث في مصر" في حلقة خاصة ومميزة تُعرض في تمام العاشرة من مساء الخميس المُقبل على شاشة "MBC مصر".

 

فعلى مدار يوم كامل تجولت عدسات برنامج "يحدث في مصر" داخل المركز الطبي وغرف المرضي والعمليات ومعمل أبحاث القلب وجراحاته، والتقت بالفريق الطبي في حضور الجراح المصري العالمي والتقت بعدد من المرضي خاصة الاطفال وذويهم، وكشف د. مجدي يعقوب خلال الحوار تفاصيل إنشاء المستشفى الجديد مقرر إنشائه في ضاحية السادس من أكتوبر بالقاهرة وتحديدًا في مدينة 6 أكتوبر.

 

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 12 مارس 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".

كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ 34 دقيقة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ ساعة و نصف

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status