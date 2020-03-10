كواليس لقاء مجدي يعقوب مع شريف عامر داخل مركز القلب بأسوان على "MBC مصر" (صور)

من داخل مركزه الشهير ومعمل أبحاثه ومع فريقه الطبي وعدد من مرضاه في أسوان أختص العالم الكبير د. مجدي يعقوب، رائد جراحات القلب العالمي، الإعلامي شريف عامر، وفريق برنامج "يحدث في مصر" في حلقة خاصة ومميزة تُعرض في تمام العاشرة من مساء الخميس المُقبل على شاشة "MBC مصر".

فعلى مدار يوم كامل تجولت عدسات برنامج "يحدث في مصر" داخل المركز الطبي وغرف المرضي والعمليات ومعمل أبحاث القلب وجراحاته، والتقت بالفريق الطبي في حضور الجراح المصري العالمي والتقت بعدد من المرضي خاصة الاطفال وذويهم، وكشف د. مجدي يعقوب خلال الحوار تفاصيل إنشاء المستشفى الجديد مقرر إنشائه في ضاحية السادس من أكتوبر بالقاهرة وتحديدًا في مدينة 6 أكتوبر.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 12 مارس 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".