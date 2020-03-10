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مولدوفا تحظر دخول الأجانب من البلدان المصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في دولة مولدوفا حظر دخول الأجانب على جميع الرحلات الجوية من البلدان التي بها فيروس كورونا

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، بدأ سريان الحظر، اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من الإبلاغ عن حالة الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا الشرقية.

وأعلن رئيس الوزراء، أيون تشيكو، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن البلاد لا يمكنها حظر الرحلات تمامًا، لكن فقط مواطني مولدوفا سيُسمح لهم بالصعود على متن الطائرات المتجهة إلى مولدوفا من البلدان المصابة بالفيروسات.

ولم يتضح على الفور كيف سيتم تنفيذ الحظر. لقد أبلغ أكثر من 100 دولة وإقليم عن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، COVID-19.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن أول حالة في مولدوفا وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا كانت مريضة بشدة بفشل تنفسي حاد. كانت قد دخلت المستشفى بعد وصولها من إيطاليا بالطائرة يوم السبت.
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