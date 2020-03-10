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جينا سليم تكشف تفاصيل اتجاهها للفن.. وتعاونها مع ياسمين صبري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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كشفت الفنانة جينا سليم، تفاصيل عملها بالفن بعد أن بدأت العمل كطبيبة نفسية، وقالت إنها تقابلت بالصدفة من الفنان آسر ياسين خلال تصوير مسلسل 30 يوم.

وأضافت "جينا" خلال حوارها ببرنامج "in box"، تقديم الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، أن آسر ياسين كان يقوم بتجسيد شخصية طبيب نفسي.

وأوضحت أنها تحدثت مع آسر ياسين، عن بعض الأشياء فى شخصية الطبيب النفسي، وبعد ذلك تحدثت معه عن رغبتها فى العمل بالمجال الفنى، مشيرة إلى أنه اقترح على الإنتاج بالمشاركة معهم فى العمل وبالفعل عمل كمساعدة فى المسلسل فقط.

ولفتت إلى أنها انضمت لأكثر من ورشة فنية وبعد ذلك شاركت فى مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وقام المخرج محمد على بالاقتناع بها، وعرض عليها التمثيل معه، وأكدت أن أول دور لها كان أمام الفنانة الكبيرة يسرى.

وعن الجديد الخاص بها، أوضحت أنها تواصل تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية" ، في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري، كما تواصل تصوير مسلسل "ما لا يعرفه الرجال"، حيث تمثل سلسلة حلقات بعنوان "العمر الضائع"، وهي إنتاج شركة "سينرجي"، المسلسل قصة يسري الفخراني، اشراف درامي عبير سليمان.
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