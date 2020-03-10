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اسعار البنزين في السعودية 2020 اليوم الثلاثاء بعد تحديث اسعار الوقود

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:07 م
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اسعار البنزين في السعودية 2020
اسعار البنزين في السعودية 2020
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اسعار البنزين في السعودية 2020 اليوم الثلاثاء بعد تحديث اسعار الوقود

تصدرت اسعار البنزين في السعودية 2020 محرك بحث جوجل، اليوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، وذلك بعد قرار أرامكو بالمراجعة الشهرية لتحديث أسعار الوقود، ونقدم لكم متابعينا كافة التفاصيل حول اسعار البنزين في السعودية 2020.

اسعار البنزين في السعودية 2020 اليوم الثلاثاء
وكشفت شركة أرامكو، مساء أمس الإثنين، تحديث اسعار البنزين في السعودية 2020 اعتبارًا من يوم غدًا الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 وذلك بموجب المراجعة الشهرية التى تم اتخاذها من قبل الشركة لمراجعة أسعار الوقود والطاقة بالمملكة والعمل على مراجعتها وتحديثها، وتم اتخاذها بالشهر الماضي بتعديل أنظمة المراجعة الدورية بأن تكون شهرية بديلاً عن النظام المأخوذ مؤخرًا بأن يكون وفقأ لنظام الربع السنوي. 

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على استمرارية الحملة الرقابية من خلال الأمانات والبلديات على مستوي جميع محطات الطاقة بالمملكة، وعلى إثر ذلك سنرصد لكم خلال السطور التالية أخر تحديثات أسعار البنزين بالمملكة.

اسعار البنزين في السعودية 2020 اليوم 
ووفقًا لإعلان شركة أرامكو عن تحديثات شهر مارس الجديد بأن ستكون اسعار البنزين في السعودية 2020 اليوم الثلاثاء كالتالي:-

- سعر بنزين 91: 1.55

- سعر بنزين 95: 2.11

هذا وقد شددت أرامكو على ضرورة الإبلاغ عن المحطات المخالفة لتلك الأسعار على الرقم التالي 940.

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