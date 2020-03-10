جولتان فقط.. الدوري الإسباني بدون جمهور رسميا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء، إقامة الجولتين المقبلتين من الليجا بدون جمهور.

وجاء قرار رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس بإقامة الجولتين القادمتين بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أكدت صحيفة "ماركا" أن قرار إيقاف بطولة الدوري الإسباني ما زال غير مطروح حتى لكن من المؤكد أن وزير الصحة في إسبانيا سيعقد اجتماعًا جديدًا مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ قرارات جديدة.