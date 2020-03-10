مجلس الدولة يلزم "السياحة" بدفع 49 ألف جنيه لـ"السكة الحديد"

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى إلزام وزارة السياحة بدفع مبلغ 49 ألفا و780 جنيها إلى هيئة السكة الحديد، قيمة اشتراكات العاملين بديوان وزارة السياحة، عن الفترة من أغسطس 2009 حتى أبريل 2016.





وشرحت الجمعية، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أنه وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكة حديد مصر ووزارة السياحة، بموجبها تقوم الهيئة بتسعير اشتراكات العاملين بديوان عام وزارة السياحة، لتقوم الوزارة بتحصيل الاشتراك المدعم من الموظف وإرسال مطالبة بباقي قيمة الاشتراك التجاري لتحصيله من الوزراة.



