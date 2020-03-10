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حملات تموينية لضبط جرائم الغش التجاري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط 1004 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مجزر "غير مرخص" لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،500 طن من السلع الغذائية "مقطعات دواجن – هياكل دواجن"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" تابع لأحد المصانع بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة لحيازته 15،755 طن من السلع الغذائية "سكر حر – دقيق فاخر – زيت طعام – شكيولاتة خام – عسل جلوكوز – ملح طعام"، معبأة داخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، تمهيدًا لإدخالها في عملية إنتاج السلع الغذائية وطرحها للبيع للجمهور.

وأسفرت جهود الحملة أيضًا ضبط 4 قضايا ضد مسئولي مخازن "غير مرخصة" لتجارة المنتجات الورقية "حفاضات أطفال" بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بتلك المخازن مضبوطات بإجمالي 733938 قطعة "حفاضات أطفال" 340 عبوة "مناديل ورقية"، بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط 4 قضايا مواد بترولية، ضد مسئولي محطات وقود السيارات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، لقيامهم بتجميع كمية قدرها 125450 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 92 – 95"، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لحسابهم الشخصي بدون وجه حق.
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