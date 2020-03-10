Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلاق صفارات إنذار في إيران بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:01 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

شهدت إيران، اليوم الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار، وتحذير بعدم الخروج احترازيا من فيروس كورونا المستجد COVID19، الذي اجتاح إيران بشكل كبير.

                                                          

وطالب نواب محافظتي کیلان ومازندران في البرلمان الإيراني، المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ إجراءات فورية لفرض الحجر الصحي على هاتين المحافظتين، مع تفاقم أزمة كورونا، شمال البلاد.

 

وقد سجلت السلطات الإيرانية، أمس الإثنين، 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 237.

 

وأغلقت السلطات الإيرانية، جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرض الحجر الصحي ايران ازمة كورونا إطلاق صفارات الانذار

أخبار تهمك

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ نصف ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ 18 دقيقة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج"

إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 12 والإصابات 47

5 إجراءات وقائية اتخذتها البلدان العربية لمواجهة كورونا

31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين

إذاعة أمريكية تكشف تستر إيران على وفيات كورونا في 3 أقاليم

العراق: إصابة 10 نواب في البرلمان بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

11:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status