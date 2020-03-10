إطلاق صفارات إنذار في إيران بسبب كورونا

شهدت إيران، اليوم الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار، وتحذير بعدم الخروج احترازيا من فيروس كورونا المستجد COVID19، الذي اجتاح إيران بشكل كبير.

وطالب نواب محافظتي کیلان ومازندران في البرلمان الإيراني، المسؤولين الحكوميين إلى اتخاذ إجراءات فورية لفرض الحجر الصحي على هاتين المحافظتين، مع تفاقم أزمة كورونا، شمال البلاد.

وقد سجلت السلطات الإيرانية، أمس الإثنين، 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 237.

وأغلقت السلطات الإيرانية، جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.