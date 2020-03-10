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عمرو بدر: اتحاد طلاب الوادي الجديد وصف الصحفيين بـ'الذباب الإلكتروني'.. وهذا غير مقبول

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:57 م
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عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن هجومًا غريبًا وغير مقبولًا، وقع على الزملاء الصحفيين في الوادي الجديد، من قِبل اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد وعدد من أساتذة الجامعة، وذلك بعد نشر خبر عن "إصابة عدد من طالبات المدينة الجامعية باختناق بسبب حريق محدود".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا الهجوم مرفوض وغير مفهوم في سياق الجامعة، والتي من المفترض أن تحترم الصحافة ورسالتها، وتقدم الدعم للصحفيين للقيام بعملهم دون معوقات.

وأكد "بدر" أن وصف الصحفيين بـ"الذباب الإلكتروني"، ووصف عملهم لـ"الاسترزاق"، يمثل تجاوزًا غير مقبولًا، ويخالف القانون الذي يمنح الحرية للصحافة في العمل، ونقل الحقيقة بنزاهة وشفافية.

وأعلن رئيس لجنة الحريات، عن تقديم كل الدعم للزملاء الصحفيين في الوادي الجديد.
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