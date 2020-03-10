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لقاء تعريفي بمراحل السلم التعليمي بالجامع الأزهر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:50 م
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اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
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عقد القائمون على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعًا مع الدارسين بالأروقة، للتعريف بمراحل السلم التعليمي بالجامع الأزهر.

وحضر اللقاء، الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وفي بداية اللقاء، نقل المشرف العام على الأروقة، تحيات فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للدارسين، الذي وصل عددهم بالسلم التعليمي بمراحله المختلفة إلى ما يقرب من ستة آلاف دارس داخل الجامع الأزهر، و4 آلاف ممن يَدْرسون في أروقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وأكثر من 1500 وافد.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن الإمام الأكبر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالدراسة الشرعية والعربية بالأروقة، ويتابع بنفسه المناهج التعليمية والتي حكمها أكثر من 30 أستاذًا كل في مجال تخصصه، كما تم عرضها على هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى توجيه فضيلته بأن يكون العلماء الذين يٌدَرسون هم من كبار الأساتذة في الجامعة.

وأوضح أن السلم التعليمي يضم 4 مراحل تمهيدية ومتوسطة ومتخصصة ويتم القبول به دون النظر للمراحل السنية، كما يتم قبول جميع التخصصات للذين يرغبون في دراسة العلوم الشرعية من خلال علماء الأزهر.

من ناحيته، أشاد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، بدور الأروقة في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تغولت على عقول شبابنا، واصفًا العمل بالأروقة بـالمنضبط والجاد.

كما أشاد بإقبال المصريين والوافدين على تلقي العلم ومدى ثقتهم بالأزهر ومنهجه وعلمائه وفتح أبوابه للجميع، لبيان الوجه السمح لديننا والتأصيل العلمي لما جاء في شرعنا الحنيف، وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر الدينية والعلمية.
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الكلمات المفتاحية

السلم التعليمي الرواق الأزهري الجامع الأزهر الأزهر الشريف الأزهر

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