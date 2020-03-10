كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلعب فريق ليفربول ضد أتلتيكو مدريد غدًا الأربعاء الموافق الـ11 من مارس الجاري، في مباراة إياب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.





ملعب مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد





ويستضيف ملعب "أنفيلد" معقل الريدز مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الهامة في دوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم غد.





موعد لقاء ليفربول ضد أتلتيكو مدريد





وتنطلق مواجهة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2.





تشكيل ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم:





- في المرمى: أدريان.





- بالدفاع: أرنولد - فان دايك - جو جوميز - روبرتسون.





- وفي الوسط: فينالدوم - فابينيو - تشامبرلين.





-وفي الأمام: ماني - فيرمينو - صلاح.





تشكيل سيميوني المتوقع لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد:





- يان أوبلاك في حراسة المرمى.





- الدفاع: كيران - مونتيرو - سافيتش - رينان.





- الوسط: فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول.





- وفي الهجوم: موراتا - كوريا.





نتيجة ذهاب مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد





وانتهت مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في ذاهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز الأخير على الريدز بهدف نظيف.







