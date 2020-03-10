لهذه الأسباب يجب عدم إعطاء هاتف محمول للأطفال الصغار لصرف انتباههم

لا يختلف أحد على أهمية التكنولوجيا التي جعلت الحياة أسهل في العديد من الجوانب، إلا أن الحقيقة هي أنها ليست الأفضل دائمًا للأطفال، حيث اعتاد الكثير من الآباء على إعطاء أطفالهم هاتفًا خلويًا أو أي جهاز محمول آخر لتشتت انتباههم أثناء تناول الطعام أو أثناء وجودهم في السيارة، وهذا يمكن أن يكون لها آثار سلبية على تطورهم ونموهم.





توصي منظمة الصحة العالمية في عام 2019، بالاشتراك مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في عام 2016، بأن يقتصر استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات على ساعة واحدة من وقت الشاشة يوميًا، وأقل من ذلك هو الأفضل، هذا ليس لأن الشاشات تشكل خطرا على الأطفال، ولكن اهتمام الطفل بالشاشة يستغرق وقتًا اكثر من النشاط البدني والنوم الذي يحتاج إليه الطفل، حيث يوفر النشاط البدني والتمرين العديد من الفوائد الضرورية لنمو الطفل البدني والعقلي.





في ما يلي 4 أسباب تجعل استخدام الهاتف المحمول لصرف أو الترفيه عن طفلك الصغير ليست فكرة جيدة.





سوف تصبح معتمدة

مثلما يصبح الأطفال معتمدين على اللهاية عندما تمنحهم في كل مرة يبكون أو ينامون، يحدث هذا أيضًا مع الهاتف المحمول، وكما يقول العديد من الخبراء إن التكنولوجيا يمكن أن تكون مسببة للإدمان مثل الكوكايين.





وذلك لأن اللعب مع الجهاز ينتج عنه شعور بالراحة، وبمجرد اكتشاف الدماغ لذروة أو هرمون الدوبامين السعيد، يشعر الشخص على الفور بزيادة في السعادة، ومن الصعب أن تترك عادة سيئة تجعلك تشعر بحالة جيدة للغاية، لذلك سوف تأتي لحظة حيث لا يمكنك إزالة الجهاز من أمام الطفل.





لن يناموا

يمكن للشاشات، سواء التلفزيون أو الكمبيوتر اللوحي أو المحمول، أن تغير نوم الأطفال إذا أعطيت لهم قبل وقت النوم، ويحدث هذا أيضًا مع البالغين، لكن في حالة الطفل، قد يكون هذا عدوانيًا مضاعفًا، في النهاية، ستواجهين مشاكل أيضًا إذا كان طفلك الصغير لا يرغب في النوم ليلًا أو إذا كان لديه كوابيس.





تعيق مهاراتك الاجتماعية

الأطفال الذين يتفاعلون منذ سن مبكر مع الأجهزة المحمولة قد يعيق مهاراتهم الاجتماعية، حيث أن التفاعل وجها لوجه أصبح أكثر تعقيدا، حيث أن تعلم الأطفال الصغار العلاقات الإنسانية في سن مبكر له أهمية كبرى، مما يسمح لها بتطوير طابعهم في حالات التعايش الاجتماعي، وأن يكون رأس طفلك لأسفل وعدم وجود اتصال العين مع الناس لكونهم يشاهدون شاشة المحمول يمكن أن يكون ضارا لتطوير الدماغ.

ويعتقد الخبراء في مركز أبحاث التوعية أن هذا يمكن أن يعوق تطوير اللغة والاجتماعية والعاطفية.





قلة النشاط البدني

فكر في مقدار الوقت الذي تقضيه طفلك مستلقيا على السرير في مشاهدة الهاتف الخلوي، مع عدم وجود نشاط بدني ومشاهدة صور الأشخاص الذين لا تعرفهم حتى على Instagram.





كلنا نفعل ذلك ولكن هل من الجيد للطفل أن يقضي الوقت دون فعل أي شيء آخر غير لمس الشاشة؟ يحتاج الأطفال الصغار إلى ممارسة النشاط البدني.





يجب أن يستكشفوا محيطهم، وألا يصبحوا مستقرين، إنهم بحاجة إلى بناء أجسادهم من خلال النشاط البدني.





وجدت دراسة أجراها علماء النفس في جامعة كالجاري في كندا عام 2019 أن وقت الشاشة الطويل مرتبط بأداء أسوأ في المهارات الحركية والتواصل وحل المشكلات لدى الأطفال في عمر 3 سنوات، بينما في الخامسة من العمر كانت اختبارات التنمية فقيرة.





الكثير من الوقت مع أمام الشاشات يجعل الطفل مستقرًا، ويجعله أكثر عرضة لزيادة الوزن ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



