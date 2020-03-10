Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة من "الصحة" بشأن أعداد المتعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
مني صومئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم، الثلاثاء، من أصل الـ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ٥ حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هالة زايد كورونا المتعافين من كورونا الفجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم الأمر بعودة نجمه مرة أخرى

منذ ساعة و نصف

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول الراحلين عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status