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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:03 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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خبار البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية،  بمنتصف  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،ومالت تعاملات العرب والأجانب ناحية البيع ، فيما مالت تعاملات الأجانب ناحية الشراء ،مع ارتداد للاسواق العالمية و اسعار النفط بصورة طفيفة و ارتفاع اسهم انتقائية فى محاولة لتعويض خسائرها الكبيرة .
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1124.2 نقطة، 
 بينما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل مستوى 1072.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1157.4 نقطة.
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