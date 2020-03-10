التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

خبار البورصة المصرية





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،ومالت تعاملات العرب والأجانب ناحية البيع ، فيما مالت تعاملات الأجانب ناحية الشراء ،مع ارتداد للاسواق العالمية و اسعار النفط بصورة طفيفة و ارتفاع اسهم انتقائية فى محاولة لتعويض خسائرها الكبيرة .

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1124.2 نقطة،