تعليق التداول على سهم "أرامكو" بالبورصة السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق عمليات تداول سهم ارامكو في السوق، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع أعلان الشركة عن حدث جوهري.

وكان سهم" أرامكو" تعرض لخسائر قوية طوال الجلستين الماضيتين بنسبة 17%؛ لييهبط سعره إلى مستويات 28 ريال بنهاية جلسة أمس الأثنين، وهي أول مرة يهبط فيها سعر السهم عن مستويات

وأشارت السوق المالية السعودية إلى أن تعليق التداول بسبب طلب من الشركة، تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري".