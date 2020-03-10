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المنتخب الأولمبي يجري تعديلات في مواعيد مبارياته الودية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:04 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لخوض معسكر مغلق خلال الشهر الجاري، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إجراء تعديل في مواعيد مباريات الفراعنة الصغار، بالأجندة الدولية، خلال الفترة المقبلة.

وكان من المفترض أن يخوض الفراعنة الصغار، مباراتين وديتين يومي 26 و 29 من الشهر الحالي، لتُقام يومي 27 و 30 من نفس الشهر.

ويأتي قرار الجهاز الفني، بسبب تعارض المواعيد السابقة مع مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

واقترب المنتخب الأولمبي، من خوض معسكره المغلق في العين السخنة، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

ويأتي خوض الفراعنة معسكرهم المغلق في العين السخنة، عقب إلغاء معسكر الإمارات والذي كان مقرر لها الشهر الحالي، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتأكد مواجهة المنتخب المصري الأولمبي، نظيره المنتخب الأولمبي البرازيلي، وديًا خلال شهر مارس الجاري.

وأرسل الاتحاد البرازيلي موافقة رسمية إلى الجبلاية، أكد خلالها على خوض المباراة بالقاهرة، بدلًا من إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي نقل المباراة إلى القاهرة، بعد إلغاء معسكر المنتخبين في الإمارات، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين أمام منتخبي البرازيل والأرجنتين، في الأجندة الدولية بالقاهرة، عقب إلغاء معسكر الإمارات، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.
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الكلمات المفتاحية

شوقي غريب رياضة المنتخب الاوليمبي اخبار الرياضة

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