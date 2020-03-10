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الأهلي يعلن اقتراب عودة سعد سمير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:02 م
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سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي ومحمد الصو
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أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تواصله مع سعد سمير مدافع الفريق قبل عودة البعثة من جنوب إفريقيا؛ للاطمئنان على حالته بعد سفره إلى ألمانيا وخضوعه لفحص طبي جديد تحت إشراف الخبير الألماني ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس.

وأوضح طبيب الأهلي، أن فولتر، أكد تحسن حالة سعد سمير، حيث بدأ في تنفيذ برنامج علاج طبيعي في ألمانيا، على أن يعود إلى القاهرة ببرنامج محدد لتنفيذه والاستمرار في تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان سعد سمير، قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي سعد سمير الاهلي اخبار الاهلي

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