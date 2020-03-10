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عاجل.. تأجيل جلسة قضية قتيل فيلا نانسى عجرم بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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بسبب الخوف من انتشار فيروس الكورونا،أجلت الجلسة التي كانت ستعقد صباح اليوم الثلاثاء والخاصة بقضية الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم ، بسبب قيامه بقتل الشاب السوري  محمد الموسى داخل منزله.

وكانت رحاب بيطار، محامية القتيل نشرت مساء أمس، لحظات دفن محمد الموسى بموطنه بسوريا، معلنة عن رفضها لسفر فادي الهاشم خارج البلاد، على الرغم من صدور قرار بمنعه من السفر.

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