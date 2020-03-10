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Max von Sydow | وفاة الممثل السويدي "ماكس فون سيدو" أحد أبطال مسلسل Game of Thrones عن عمر 90 عاما
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:55 ص
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Max von Sydow | وفاة الممثل السويدي "ماكس فون سيدو" أحد أبطال مسلسل Game of Thrones عن عمر 90 عاما
توفي الممثل السويدي Max von Sydow (ماكس فون سيدو)، أحد أبطال مسلسل Game of Thrones، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وذلك وفقًا لبيان وكالة الأنباء الألمانية.
وشارك Max von Sydow (ماكس فون سيدو) في العديد من الأفلام الأوروبية والأمريكية، كما تعاون أيضًا من المخرج السويدي الشهير الراحل إنجمار بيرجمان في أكثر من 10 أفلام.
وحظي الممثل الراحل Max von Sydow (ماكس فون سيدو) بشهرة عالمية عن الدوري الذي لعبه في الفيلم الدرامي الخيالي ذا سيفينث سيل" (الختم السابع) أمام بينجت أجورت في عام 1957.
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