Max von Sydow | وفاة الممثل السويدي "ماكس فون سيدو" أحد أبطال مسلسل Game of Thrones عن عمر 90 عاما





توفي الممثل السويدي Max von Sydow ( ماكس فون سيدو )، أحد أبطال مسلسل Game of Thrones، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وذلك وفقًا لبيان وكالة الأنباء الألمانية.





وشارك Max von Sydow ( ماكس فون سيدو ) في العديد من الأفلام الأوروبية والأمريكية، كما تعاون أيضًا من المخرج السويدي الشهير الراحل إنجمار بيرجمان في أكثر من 10 أفلام.



