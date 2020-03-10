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رفضته عدة مرات.. تفاصيل انتحار فتاة لإجبارها على الزواج بالإسماعيلية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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أقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها على الانتحار، في محافظة الإسماعيلية، بعد تناولها مبيد حشري بسبب إجبار أسرتها الزواج من أحد الشباب الذي رفضته الفتاه عدة مرات.

البداية عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد عصام عطوان، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الإسماعيلية العام، بوصول فتاه تدعى "م. س. ع"، ٢٥ عامًا، مصابه بالتسمم وحالتها العامة سيئة، وذلك جراء تناولها مبيد حشري، ولكنها فارقة الحياة متأثرا بإصابتها.

وبسؤال والدتها أكدت أنها تناولت مبيد حشري لرفضها خطبة والزواج من أحد الشباب الذي فرضته أسرتها عليها، مؤكدة أن الشاب تقدم لخطبة نجلتها والزواج، وتم موافقة جميع أفراد الأسرة، وبعرض الأمر على الفتاة رفضت وبشدة، وعلى إثرها تناولت المبيد الحشري.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الحادث.
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الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر انتحار النيابة العامة الفجر الإسماعيلية

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