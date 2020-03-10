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عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:55 ص
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الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
الفجر الرياضي
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كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن إمكانية لتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

 

وقال العطار في تصريحات إذاعية :"خاطبنا هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس يوم الخميس المقبل وفي حالة سوء الأحوال الجوية سيتم تأجيل جميع المباريات في هذا اليوم للحفاظ على سلامة اللاعبين".

 

وتقام 4 مباريات يوم الخميس بلقاء إف سي مصر أمام الانتاج الحربي ثم مصر المقاصة أمام أسوان وبعدها حرس الحدود أمام المصري وأخيرًا الاتحاد السكندري أمام الزمالك.

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