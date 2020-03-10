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عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:55 ص
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الفجر الرياضي
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كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن إمكانية لتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.
وقال العطار في تصريحات إذاعية
:"خاطبنا هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس يوم الخميس المقبل وفي حالة
سوء الأحوال الجوية سيتم تأجيل جميع المباريات في هذا اليوم للحفاظ على سلامة
اللاعبين".
وتقام 4 مباريات يوم الخميس بلقاء إف
سي مصر أمام الانتاج الحربي ثم مصر المقاصة أمام أسوان وبعدها حرس الحدود أمام المصري
وأخيرًا الاتحاد السكندري أمام الزمالك.
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