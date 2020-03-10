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أول الراحلين عن مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:49 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد استقر على أول الراحلين عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "جول"العالمي، فإن الإنجليزي جيسي لينجارد أصبح زائداً عن حاجة المدير الفني للشياطين الحمر، النرويجي أولي جونار سولشاير.

وفشل اللاعب في ترك أي بصمة مع الفريق خلال الموسم الحالي، مما جعله دوماً حبيس كرسي الإحتياط.

وتم تصعيد اللاعب من أكاديمية النادي أثناء فترة تولي الهولندي لويس فان جال تدريب الشياطين الحمر.

وقام لينجارد بالتعاقد مع وكيل الأعمال الشهير "مينو رايولا" الذي لا يحظى بتقدير إدراة النادي بسبب أزمة النجم الفرنسي بول بوجبا.

كما يعد الأخير مرشحاً لمغادرة ملعب أولد ترافورد في الصيف، نحو يوفنتوس الإيطالي أو ريال مدريد الإسباني.

ويضع اليونايتد قائمة مرشحة للإنضمام للنادي في الصيف، تضم الثلاثي الإنجليزي، جاك جيرليش لاعب أستون فيلا، وجيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وجادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني.
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