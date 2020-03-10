تفاصيل جديدة بشأن وفاة فيريرا مدرب الزمالك الأسبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتعلق بوفاة فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك المصري، الذي رحل عن الفريق في 2015.





وفاة فيريرا





وتساءل نشطاء عبر "السوشيال ميديا" عن حقيقة وفاة فيريرا مدرب الزمالك الأسبق ولاسيمًا أن المدرب قدم مستوى فني جيد مع الفارس الأبيض وحقق بطولات.





رد فيريرا





وأعرب المدير الفني البرتغالي فيريرا عن حزنه الشديد وانزعاجه من تداول هذه الأنباء التي تتعلق بوفاته.





حالة فيريرا





ويتولى فيريرا القيادة الفنية لفريق سانتوس البرازيلي، والذي أكد على أن حالته الصحية جيدة وكل الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن وفاتي غير صحيحة بالمرة.





مناشدة فيريرا





وناشد فيريرا مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر فيما يتم نشره، والتأكد من المعلومات المغلوطة وتجنبها، ردًا على شائعة وفاته.





الأندية التي دربها فيريرا





وقاد البرتغالي فيريرا عددًا من الأندية هي بنفيكا وبوافيستا وبورتو وسبورتينج لشبونة وسبورتينغ براجا في البرتغال، ومالاجا الإسباني، وباناثينايكوس اليوناني، والزمالك المصري، وسانتوس البرازيلي.





بطولات فيريرا مع الزمالك





وتوج الزمالك مع فيريرا في موسم 2015 ببطولات أضافها إلى سجل الفارس الأبيض، حيث حصد لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.



