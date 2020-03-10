بعد ارتفاع معدل الإصابات.. مصر تحارب كورونا بإجراءات جديدة

تسابق الدولة المصرية الزمن لمكافحة فيروس كورونا القاتل، بعد وصول إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس إلى 59 حالة، لذا قرر مجلس الوزراء تعليق التجمعات والفعاليات الكبرى، فحص نزلاء المنشآت السياحية، ناهيك عن تعليق زيارات السجون.





59 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد وصل إلى 59 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، أمس الاثنين، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية، جميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



متابعة الصحة لا تزال وزارة الصحة والسكان، ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تعليق الفعاليات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

تدريب الكوادر في المحافظات فيما قال جون جابور، ممثل عن منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من أول أربع دول في الإقليم وصل لها أجهزة الكشف عن الفيروس، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة، حيث تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل ورش عمل لوزارة الصحة، فضلا عن قيام مصر بتدريب كواردها بكل القطاعات في المحافظات.

فحص نزلاء المنشآت السياحية في إطار مكافحة فيروس كورونا، وبناء على تكليفات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، تم العمل على فحص كافة النزلاء والعاملين بمختلف المنشآت السياحية بالأقصر.

