رئيس أرامكو: اتفقنا على تزويد عملائنا بكميات إضافية من النفط

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أنها تنوي زيادة إنتاجها من النفط، بعدما رفضت روسيا تمديد اتفاق خفض الإنتاج بقيمة 1.8 برميل يوميا الذي بدء في عام 2017 ومن المقرر أن ينتهي نهاية ابريل.





وقال الناصر إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.



وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل .