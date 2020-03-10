برلماني: تطوير منظومة الري خطوة مهمة في الظروف الحالية

أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تطوير منظومة الري في الأراضي للحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستغلال فائض المياه في زراعة الأراضي المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج، وهو ما تتوجه له الدولة، لأنه سيوفر ما يقرب من 40% من مياه الرى.





وثمن "متولي" في بيان اليوم الثلاثاء، جهود الحكومة في تطوير منظومة الري الحقلي، وذلك في ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان.





وأوضح أن قضية تطوير الري الحقلي، لم تعد على نفس المستوى من الإحساس بخطورتها كما كان قبل 10 أعوام حتى أضحت قضية أمن قومي للبلاد، خاصة بعد إقامة السدود المائية في دول المنابع.

وأوضح أن خطة تطوير منظومة الري في مصر، تعد من أهم المحاور، التي يتم الاعتماد عليها، بشأن قضية ترشيد المياه، على المستويين الخاصين، بمياه الشرب ومياه الري، نظرا لما تستهلكه التنمية الزراعية، من نحو 80% من المياه، ونحو 20% لمياه الشرب.

وأضاف النائب أن تنفيذ مشاريع الري بالنظم الحديثة ومنها الري بالتنقيط والري المطور، خطوة جيدة نظرًا لظروف مصر المائية.





ولفت إلى أن الحلول المتاحة للاستمرار في التنمية الزراعية، تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الرى، بكل السبل المتاحة، لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية، والبالغة 30 مليار متر مكعب.





ونوه بأن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، وتوعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه، وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، وتغيير التركيب المحصولي للزراعة المصرية، للحد من زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه، يُعدّ من الحلول المتاحة، بجانب التوجه بجدية نحو أنظمة الري الحديثة.