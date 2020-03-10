أطعمة ومشروبات تساعد في القضاء على السيلوليت





السيلوليت من أسوأ المشاكل الرئيسية لدى معظم النساء، وعلى الرغم الرغم من أنها مشكلة طبيعية لا تلحق أي ضرر بالجسم، ترغب النساء اللاتي يعانين من السيلوليت من التخلص منه أو الحد من ظهوره، مما يدفعهن إلى استخدام الكريمات في محاولة للقضاء عليها، لكنهن لا ينجحن دائما.





هناك بعض الأطعمة والمشروبات لها خصائص أكثر فعالية تساعد في القضاء على السيلوليت بسرعة كبيرة، نستعرضها معكم فيما يلي:-





بروكلي تحتوي هذه الخضروات على الفيتامينات والمعادن ولها حمض ألفا ليبويك، الذي يمنع السيلوليت.

الشاي الاخضر يحتوي الشاي الأخضر على عنصر نشط يحرق الدهون ويمنع توسع الخلايا، مما يساعد على القضاء على " السيلوليت ".

الماء نحن لا نستهلك دائمًا كل المياه اللازمة، ومن المهم الحفاظ على الترطيب لمنع تراكم السموم في الجسم وبالتالي محاربة السيلوليت.

سمك السلمون يحتوي سمك السلمون على مضادات الأكسدة التي تقضي على السيلوليت، بالإضافة إلى ذلك، أوميجا 3 التي تقلل من مستويات السموم في الجسم.

الشوكولاته الداكنة تساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا على التخلص من السيلوليت ، فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة وتحسن وظيفة الخلية.







