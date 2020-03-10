"العصار" يبحث مع رئيس الأركان الكاميروني التعاون في التصنيع العسكري

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق ميكا رينية كلود، رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية، والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية بديوان عام الوزارة.





وأكد العصار على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة القوات المسلحة الكاميرونية في مجال توريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر، وتدريب الفنيين ونقل الخبرة المكتسبة على مدار السنوات السابقة للإنتاج الحربي للمشاركة في إقامة المصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات بالكاميرون.





وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية، وفتح أسواق هناك وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال توريد معدات وأجهزة من المنتجات المدنية لمصانع الإنتاج الحربي وتوريد الأجهزة الطبية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تمهيد الطرق، وتصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.





كما استعرض اللقاء المشاركة في تنفيذ منظومات وبرامج في مجال نظم المعلومات، كما تمت الإشارة إلى أنه من المقرر زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية اليوم إلى مصنعي إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي، وأبوزعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 الحربي" للاطلاع على الامكانيات التكنولوجية المتوفرة لديهم في مجالات التصنيع العسكري والمدني.

وتم توجيه الدعوة لرئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية لمشاركة الشركات الكاميرونية في معرض السلاح الدولي "إيديكس 2020"، المقرر عقدة بمصر خلال شهر ديسمبر القادم.





من جانبه، أعرب الفريق ميكا رينية كلود، رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية.





وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا على ما تم بذله من جهود لتوطيد العلاقات في القارة الأفريقية، معربا عن رغبته في فتح آفاق التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة.