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بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 من عناصر داعش دون تدابير احترازية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 متهمين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وهم كل من: 
1- أحمد السيد محمود مصطفى 
2- حسن أحمد محمد عمر محفوظ 
3- عادل محمد على محمد 
4- إبراهيم أحمد إبراهيم محمود 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
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الكلمات المفتاحية

داعش الغاء التدابير الاحترازية اخبار الحوادث

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