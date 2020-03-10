بالأسماء.. إخلاء سبيل 4 من عناصر داعش دون تدابير احترازية

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 متهمين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.





وهم كل من:

1- أحمد السيد محمود مصطفى

2- حسن أحمد محمد عمر محفوظ

3- عادل محمد على محمد

4- إبراهيم أحمد إبراهيم محمود



