بيانات رسمية تكشف ارتفاع معدل البطالة في تركيا

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7 بالمئة في الفترة من نوفمبر إلى يناير من 13.3 بالمئة قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي في نفس الفترة، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء.

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن معدل البطالة بلغ 13.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وزاد هذا المعدل في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وبحسب رويترز، انخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر.

وكانت المعارضة التركية، قد اتهمت حكومة أردوغان بالتلاعب بالأرقام وإخفاء الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل، لا سيما أن تقارير مؤسسة التشغيل التركية أظهرت أرقاما أعلى بكثير من الأرقام التي كشفها معهد الإحصاء.

وشهد الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة أزمات عدة، أبرزها ارتفاع معدلي البطالة والتضخم، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الليرة" وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.