Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يفوز بجائزة جديدة مع برشلونة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:31 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
وكالات
Advertisements
أعلن الموقع الرسمي لنادي ​برشلونة​ عن اختيار جماهير الفريق الكتالوني لهدف النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في مرمى ايبار في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة كان اربعة منها للاعب الارجنتيني.


وكان ميسي قد تفوق على هدف ​انستو فاتي​ في مرمى ليفانتي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2 – 1، وهدف ​فرينكي دي يونج في مباراة الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2، وهدف ​انطوان جريزمان​ في مرمى نابولي في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ضمن ذهاب الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا.


يذكر ان برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة فارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد الذي يحصل على 56.
Advertisements

أخبار تهمك

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف سر خطير بشأن انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان ينهي مسيرة نجم ريال مدريد في البيرنابيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة فايلر لنجوم الأهلي قبل ساعات من موقعة سموحة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 5 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحسم الأمر بعودة نجمه مرة أخرى

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة مع شبورة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من مجلس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

08:35 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي إلى سويسرا

10:15 ص

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

08:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status