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بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 متهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وهم كل من: 

1- مصطفى عبد الله محمد فقير 
2- خالد محمد أحمد البسيوني 
3- خالد محمود عبد الجليل عبد الرحيم 
4- عبد العزيز محمد محمود الفضالي 
5- تامر عامر فهمي مرسي 

ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى. 
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