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تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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حددت كلية الشرطة موعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2020/ 2021 اعتبارًا من السبت الموافق 2020/3/14، حتى يوم الاتنين الموافق 2020/3/30، ذلك لمدة ١٦ يومًا، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وعدد من القيادات.
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كلية الشرطة بوابة الفجر الفجر الضباط المتخصصين الشرطة

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