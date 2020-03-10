تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

حددت كلية الشرطة موعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2020/ 2021 اعتبارًا من السبت الموافق 2020/3/14، حتى يوم الاتنين الموافق 2020/3/30، ذلك لمدة ١٦ يومًا، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.





وأعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.