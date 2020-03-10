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تعرف على المباريات المتبقية لأندية القاهرة في صراع التأهل للممتاز

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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خمسة جولات قبل حسم الفريق المتأهل للدوري الممتاز عن مجموعة القاهرة، حيث أقيمت 6 جولات في الدور الثاني، وتشهد المجموعة الثانية، منافسة قوية بين ثلاثي أهل القمة، سيراميكا، والداخلية، وبتروجت.

ويستعرض "الفجر الرياضي" المباريات المتبقية لكل فريق، داخل وخارج ملعبه، قبل حسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

1- مباريات سيراميكا

من المقرر أن يستضيف سيراميكا، نظيره فريق كوكاكولا، في الجولة المقبلة، ثم يحل ضيفاً على منتخب السويس، ويواجه النجوم في استاد السويس، قبل أن يخرج ملاقاة المريخ، ويختتم الموسم بلقاء جمهورية شبين.

2- مباريات الداخلية

يلتقي فريق الداخلية مع منتخب السويس، ثم يحل ضيفاً على فريق النجوم، ويستقبل المريخ، ثم يخرج ملاقاة جمهورية شبين، ويختتم الموسم بلقاء النصر.

3- مباريات بتروجت

يواجه بتروجت، فريق الترسانة، ببتروسبورت، قبل أن يخرج ملاقاة كوكاكولا، ثم يستضيف منتخب السويس، ثم يحل ضيفاً على النجوم، ويلاقي المريخ في الجولة الختامية.

الجولة الثامنة عشر

1- سيراميكا مع كوكاكولا

2- بتروجت مع الترسانة

3- الداخلية مع منتخب السويس

الجولة التاسعة عشر

1- منتخب السويس مع سيراميكا

2- كوكاكولا مع بتروجت

3- النجوم مع الداخلية

الجولة العشرون

1- الداخلية مع المريخ

2- سيراميكا مع النجوم

3- بتروجت مع منتخب السويس

الجولة الحادية والعشرون

1- جمهورية شبين مع الداخلية

2- المريخ مع سيراميكا

3- النجوم مع بتروجت

الجولة الثانية والعشرون

1- سيراميكا مع جمهورية شبين

2- بتروجت مع المريخ

3- الداخلية مع النصر

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

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