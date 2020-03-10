إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المتهم مجدي محمد سعيد مصطفى فودة في القضية رقم 640 لسنة 2017 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.



