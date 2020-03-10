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جامعة الفيوم: استئناف تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استئناف البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة الإرهاب والتطرف، بحضور الدكتور أحمد عبد الحميد سليم منسق البرنامج بالجامعة ومدير مركز الخدمة العامة بالجامعة وذلك يوم الاثنين 2020/3/9 بمركز الخدمة العامة.

وصرح شديد، بأن البرنامج يعتبر جزء من الخطة الاستراتيجية لكافة مؤسسات الدولة لمواجهة التشدد الديني واللاديني على حد سواء خلال ثلاثة محاور تشمل الرصد والحماية والتمكين والمقصود بالرصد معرفة أصحاب الفكر المتطرف ومعرفة أسباب تبنيه لهذا الفكر، والحماية المقصود بها حمايته من الاستقطاب ثم أخيرًا تمكينه من ممارسة أنشطة طلابية لإبعاده عن الفكر المتطرف.

وجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان "كيفية التأثير في عقلية المتطرف" حاضر خلالها الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق بحضور (24) متدربا.
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الكلمات المفتاحية

جامعة الفيوم برنامج تدريبي الارهاب

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