يوسف داود.. أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة وترك الهندسة من أجل الفن

يوسف داود، تاريخ كبير في عالم السينما قدم العديد من الأعمال الكوميديا ورغم مشاركته مع أكبر النجوم في مصر إلى أنه لم يقدم في تاريخه الكبير دور بطولة.





يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يوسف داود، الذي قرر أن يترك كل شيء من أجل حبه الشديد للفن، حيث انه تخرج من في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960. عمل مهندسًا في البداية ولكن بعد ذلك تفرغ للفن،فقط.





يوسف داود، كان من الفنانين التي اشتهرت بالوعي الثقافي، ورغم انه مسيحي إلا أنه كان يعرف الكثير عن الدين الإسلامي وكان دائما يقرأ الكتب الخاصة عن الدين وغيرها لكونه يحب القرأ لمعرفة كل شيء في الحياة.





يوسف داود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة؟



وحدث موقف غريب للراجل يوسف داود، تحدثت عنه ابنه دينا، خلال لقاء تلفزيونى ، قائلة إنه تعرض إلى العقاب أثناء أدائه الخدمة العسكرية، حيث لم يكن زملاؤه يعلمون أنه مسيحى الديانة وطلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة، وهو ما قام به بالفعل نظرًا لأنه كان مطلعا بشكل كبير على تعاليم الدين الإسلامى، خاصة أنه كان دائم القراءة فى المجالات المختلفة، وبعد اكتشاف الواقعة تعرض من قبل القائد إلى عقاب شديد.