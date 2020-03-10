إقبال كبير بانتخابات دار المعارف ودار التحرير

شهدت انتخابات مجلس إدارة والجمعية العمومية لمؤسستي دار التحرير للطبع والنشر، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى لفتح باب التصويت والاقتراع.





وكانت قد أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جلر، مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.





وتُجرى الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.





وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.



