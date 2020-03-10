"القوية" لـ نوال الزغبي تتخطى الـ ٢ مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

حصدت أغنية "القوية" للفنانة نوال الزغبي مشاهدات كبيرة، فقد بلغ عددها إلى 2 مليون و744 ألف مشاهدة.



أغنية "القوية"من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج محمد المقهور.



وفي سياق آخر،تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين،وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل،بأحد الفنادق الكبرى في هولندا.



ومن المتوقع أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة منها "صبح صبح"، "الناس العزاز"، "معرفش لية"،"ياجدع"،"مش مسامحة"،"عينيك كدابين"، "أغلى الحبايب"،"ولا بحبك"، "كاراميل"، "كدة باى"،"طول عمرى".