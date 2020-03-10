بعد جلسة تقلبات حادة .. الأسهم اليابانية تتعافي بختام التعاملات









أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد جلسة شهدت تقلبات تراجعت خلالها الأسهم بسبب المخاوف حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ولكن السوق ارتفعت في وقت لاحق بفضل تغطية مراكز مدينة.





وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.9 في المئة مسجلا 19867.12 نقطة، بعدما نزل في وقت سابق لأقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 18891.77 نقطة. وخلال يوم الثلاثاء، تحرك المؤشر بما يصل إلى 1078.23 نقطة وهو أكبر تأرجح يومي منذ فبراير 2018.





وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المئة إلى 1406.68 نقطة متعافيا من خسائر حادة في وقت سابق.





وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للبورصة وعددها 33 باستثناء ثلاث.





وصعد سهم سوني كورب 3.3 بالمئة ومازدا موتور 3.7 بالمئة وطوكيو إلكترون 3.9 بالمئة.





وحد من مكاسب الأسهم اليابانية مخاوف بشأن تأثير تفشي الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.





وهوى سهم أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وهي إنبكس 4.3 بالمئة.